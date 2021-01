Poxel publie son agenda financier 2021

(Boursier.com) — Poxel SA annonce aujourd'hui la publication de son agenda financier pour 2021.

Trésorerie et chiffre d'affaires du 4e trimestre 2020 : 12 février 2021

Résultats annuels 2020 : 25 mars

Trésorerie et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : 21 avril

Trésorerie et chiffre d'affaires du 2e trimestre 2021 : 21 juillet

Résultats semestriels 2021 : 23 septembre

Trésorerie et chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 : 20 octobre

Trésorerie et chiffre d'affaires du 4e trimestre 2021 : 16 février.

