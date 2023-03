Poxel : publication dans la revue Kidney International des résultats d'une étude préclinique pour le PXL770 dans la polykystose rénale autosomique dominante

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui la publication des résultats d'une étude préclinique portant sur la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD) pour le PXL770, un nouvel activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK).

Pour accéder en ligne à la publication disponible dans la revue Kidney International, spécialisée dans les sciences de la vie, vous pouvez suivre le lien suivant : A novel direct adenosine monophosphate kinase activator ameliorates disease progression in preclinical models of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. (kidney-international.org).

"L'ADPKD reste une des principales causes d'insuffisance rénale au stade terminal et est associée à d'importants besoins médicaux additionnels non satisfaits. Le tolvaptan étant le seul traitement approuvé pour l'ADPKD et celui-ci présentant une efficacité modérée et des effets secondaires connus, de nouvelles approches thérapeutiques sont nécessaires rapidement dans cette indication", a déclaré David E. Moller, MD, Vice-Président Exécutif et Directeur Scientifique de Poxel, "L'AMPK est une cible reconnue pour le traitement de l'ADPKD, pour laquelle la physiopathologie implique des perturbations métaboliques et est étroitement liée aux voies biochimiques clés qui sont modulées par l'activation de l'AMPK. Pour la première fois, nous avons démontré les effets bénéfiques d'un activateur direct et sélectif de l'AMPK dans des modèles précliniques d'ADPKD issus de trois espèces : la souris, le chien et l'Homme. Ces résultats confirment l'utilité potentielle de l'activation de l'AMPK pour cette maladie et soutiennent le développement du PXL770 dans un programme clinique de phase II pour l'ADPKD".