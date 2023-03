Poxel : Publication dans la revue 'Journal of Hepatology' des résultats positifs dans la NASH pour le PXL065 lors de l'étude de phase II

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies métaboliques chroniques graves, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que les résultats positifs de l'étude DESTINY-1 (étude d'efficacité et de sécurité de l'énantiomère R de la pioglitazone (PXL065) stabilisée par substitution au deutérium dans la NASH), une étude de phase II ayant évalué le PXL065 dans le traitement de la NASH, ont été publiés dans la revue Journal of Hepatology.

Le PXL065 est un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée, qui présente une activation réduite des récepteurs PPAR?, tout en conservant les actions non génomiques de la pioglitazone.

La publication est disponible sur le site internet de la revue Journal of Hepatology, et accessible au lien suivant : Evaluation of PXL065 - Deuterium-Stabilized (R)-Pioglitazone in NASH Patients: a Phase 2 randomized placebo-controlled trial (DESTINY-1) - Journal of Hepatology (journal-of-hepatology.eu)

L'auteur principal de l'article, Stephen Harrison, MD, Président du Summit Clinical Research et investigateur principal de l'étude, a déclaré : "La publication de ces nouveaux résultats cliniques dans une revue aussi prestigieuse est une étape importante dans le développement de nouveaux agents thérapeutiques pour le traitement de la NASH. Avec le PXL065, c'est un profil clinique prometteur et différencié, combinant une réduction du taux de masse grasse dans le foie, des améliorations de la fibrose et des bénéfices métaboliques, et présentant une très bonne sécurité et innocuité, qui émerge. Le PXL065 mérite d'être étudié de manière plus approfondie dans une étude pivot qui pourrait conduire à un nouveau médicament oral majeur dans le traitement de la NASH, avec la possibilité supplémentaire de l'utiliser en association avec d'autres thérapies".