Poxel prolonge son horizon de financement jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025

(Boursier.com) — Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 0,674 million d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 13,4 millions d'euros au cours de la même période en 2021, reflétant principalement le paiement d'étape de 13,2 millions d'euros pour l'approbation de TWYMEEG au Japon le 23 juin 2021.

Le chiffre d'affaires pour 2022 reflète principalement les 95 millions de yens (0,673 million d'euros) de redevances reçues de Sumitomo Pharma, qui représentent 8% des ventes nettes de TWYMEEG au Japon. Sur la base des prévisions actuelles, Poxel s'attend à recevoir des redevances de 8% sur les ventes nettes de TWYMEEG au Japon au cours de l'exercice 2022 de Sumitomo Pharma (avril 2022 à mars 2023). Dans le cadre de l'accord de licence Merck Serono, Poxel versera à Merck Serono une redevance fixe de 8% basée sur les ventes nettes d'Imeglimine, quel que soit le niveau des ventes.

Le coût des ventes s'est élevé à 0,672 millions d'euros, correspondant aux redevances de 8% sur les ventes nettes d'Imeglimine au Japon dues à Merck Serono, dans le cadre de l'accord de licence Merck Serono.

Les dépenses de recherches et développement (R&D) se sont élevées à 12,4 millions d'euros en 2022, contre 25,2 millions d'euros en 2021. Les dépenses de R&D en 2022 reflètent principalement les coûts engagés pour l'étude clinique de Phase II DESTINY-1 évaluant le PXL065 dans la NASH.

Les dépenses de R&D sont nettes du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et des autres subventions qui ont généré un produit de 1,5 millions d'euros en 2022 contre 2,3 millions d'euros en 2021.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 9,4 millions d'euros en 2022, contre 10,6 millions d'euros en 2021.

La perte financière s'élève à 9,5 millions d'euros en 2022, contre une perte de 1,3 million d'euros en 2021. Celle-ci résulte principalement des intérêts et commissions attachés à l'endettement de la Société.

Le résultat net pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 est une perte nette de 31,4 millions d'euros, contre une perte nette de 23,8 millions d'euros en 2021.

Au 31 décembre 2022, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 13,1 millions d'euros (14 millions de dollars), contre 32,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. La dette financière nette (hors impacts IFRS16 et instruments dérivés) s'élève à 29,5 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 2,6 millions d'euros au 31 décembre 2021.

En outre, Poxel annonce avoir prolongé son horizon de financement jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025 à la suite d'un accord de restructuration de sa dette et de la mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres. La restructuration de la dette de la société reporte jusqu'au 1er trimestre 2025 le début de son remboursement, qui sera réalisé grâce au flux de redevances nettes positives attendues par Poxel au cours de l'exercice 2024 de Sumitomo Pharma, compte tenu de la trajectoire en forte croissance des ventes de TWYMEEG (Imeglimine). La société recherche activement des financements supplémentaires pour lancer des études de phase II de preuve de concept (POC) dans l'adrénoleucodystrophie (ALD).

La société a conclu un accord avec IPF, conduisant à reporter tous les remboursements de dette qui reprendront lorsque le taux de redevance sur les ventes nettes de TWYMEEG atteindra 10 %, ce qui entrainera des redevances nettes positives pour Poxel5. Ce franchissement de seuil, qui interviendra lorsque les ventes nettes de TWYMEEG au Japon atteindront 5 milliards de yens (35,6 millions d'euros6), est attendu par Poxel avant la fin de l'exercice fiscal 2024 de Sumitomo (qui s'achève le 31 mars 2025). En plus des 10% de redevances sur la totalité des ventes nettes de TWYMEEG, Poxel sera éligible à la réception de son premier paiement basé sur les ventes, soit un montant de de 500 millions de yens (3,6 millions d'euros7). Les redevances nettes positives et les paiements basés sur les ventes seront affectés au remboursement de la dette jusqu'au remboursement total du prêt. Selon un échéancier qui s'appuie sur des prévisions conservatrices de ventes de TWYMEEG, la Société s'attend à ce que la dette soit entièrement remboursée au plus tard pendant le 2ème trimestre 2029. Au-delà, les redevances nettes et les paiements basés sur les ventes reviendront à la Société.

La société a conclu un accord de restructuration de dette similaire avec les banques auprès desquelles elle avait souscrit en 2020 un Prêt Garanti par l'État (Prêt PGE) pour un montant de 6 millions d'euros, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La Société prévoit que le PGE soit entièrement remboursé au 2ème trimestre 2028.