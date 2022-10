Poxel présentera ses résultats dans le traitement de la NASH lors de la conférence AASLD

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Poxel annonce qu'un "late-breaking abstract", décrivant les résultats de son étude de phase II (DESTINY-1) du PXL065 dans la NASH, a été sélectionné pour une présentation orale au Liver Meeting 2022, organisé par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). Il se tiendra du 4 au 8 novembre 2022 à Washington.

Les principaux résultats montrent que le critère principal d'évaluation de l'efficacité a été atteint. Une diminution statistiquement significative du pourcentage de masse grasse dans le foie a été observée à 36 semaines à toutes les doses de PXL065. Également, une amélioration de la fibrose d'au moins 1 stade sans aggravation de la NASH, un des critères d'approbation de la FDA, a été observée chez 31 à 50% des patients ayant reçu le PXL065 contre 17% des patients ayant reçu le placebo. Sur l'ensemble de la population traitée par le PXL065 (données cumulées), 39% des patients ont obtenu une amélioration de la fibrose à un stade sans aggravation de la NASH, contre 17% avec le placebo. Enfin, le PXL065 apparaît globalement sûr et bien toléré, sans effet dose-dépendant sur la prise de poids ou l'apparition d'oedèmes périphériques par rapport au placebo.