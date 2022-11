Poxel présente les résultats de phase II (DESTINY-1) du PXL065 pour le traitement de la NASH

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce que les résultats de son étude de phase II (DESTINY-1) du PXL065 pour le traitement de la NASH ont été présentés à l'occasion de la session "Late-breaking abstract" du Liver Meeting 2022, organisé par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), qui s'est tenue à Washington, aux États-Unis.

Le PXL065 est un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, breveté, et l'un des traitements en développement les plus avancés dans la NASH, maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé.

Stephen Harrison, MD, Président de Summit Clinical Research et investigateur principal de cette étude, a présenté les résultats lors d'une présentation orale intitulée : "Le PXL065 (énantiomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium) réduit le taux de masse grasse dans le foie et améliore l'histologie du foie sans les effets secondaires liés à l'activation des récepteurs PPAR? chez les patients atteints de NASH : analyse d'une étude de phase II (DESTINY-1) avec contrôle placebo après 36 semaines de traitement". [PXL065 (Deuterium-Stabilized R-enantiomer of pioglitazone) Reduces Liver Fat Content and Improves Liver Histology without PPARy-mediated Side Effects in Patients with NASH: Analysis of a 36-Week Placebo-Controlled Phase 2 Trial (DESTINY-1)]

Le Dr Harrison a déclaré : "Le PXL065 ne présente pas d'activité des récepteurs PPAR? in vitro alors que la (S)-pioglitazone stabilisée au deutérium est responsable de l'effet agoniste des récepteurs PPAR? de la pioglitazone. Sur la base des résultats d'efficacité obtenus avec la pioglitazone dans la NASH et des résultats observés avec le PXL065, nous avons cherché à tester l'hypothèse selon laquelle une thiazolidinedione qui conserverait les effets non génomiques de la pioglitazone sans en avoir les inconvénients liés à l'activation des récepteurs PPAR?, pourrait constituer une approche efficace et sûre pour le traitement de la NASH. Les résultats d'efficacité de DESTINY-1 sont conformes à ceux d'études antérieures, montrant des bénéfices similaires à ceux de la pioglitazone. Il est important de noter que le PXL065 semble montrer un faible niveau d'activation des récepteurs PPAR? au vu du profil des effets indésirables reconnus de la pioglitazone. Les résultats de l'étude DESTINY-1 nous permettent de conclure que PXL065 est un agent oral différencié avec une nouvelle structure chimique, une pharmacologie moléculaire originale, un profil pharmacocinétique unique, démontrant un faible potentiel à induire des événements indésirables liés à l'activation des récepteurs PPAR?, ainsi qu'un profil d'efficacité très encourageant chez les patients atteints de NASH non cirrhotique. Ces résultats justifient l'opportunité de poursuivre son évaluation dans des études cliniques pivotales".