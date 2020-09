Poxel : présentation sur les résultats du programme de phase III TIMES

Poxel : présentation sur les résultats du programme de phase III TIMES









Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel annonce que les résultats de ses essais de phase III TIMES 2 et TIMES 3 pour l'Imeglimine, et de nouveaux résultats pré-cliniques pour le PXL770 dans un modèle de pathologie cardiaque et rénale ont été présentés lors du 56ème Congrès annuel de l'Association Européenne pour l'Étude du Diabète (EASD), qui se tient actuellement sous forme virtuelle. Les présentations sont accessibles sur le site Internet de Poxel.

Deux présentations étaient consacrées aux résultats de phase III des essais TIMES 2 et TIMES 3 (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) pour l'Imeglimine. Le programme TIMES mené conjointement par Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma au Japon comprenait trois essais pivots, auxquels ont participé au total plus de 1.100 patients. Dans chacun de ces trois essais, l'Imeglimine a atteint ses critères principaux d'évaluation et a présenté un profil favorable de sécurité d'emploi et de tolérance. En juillet 2020, Sumitomo Dainippon Pharma a déposé une demande d'enregistrement d'un nouveau médicament (J-NDA) auprès de l'Agence japonaise des dispositifs pharmaceutiques et médicaux (PMDA), qui est en train de l'examiner, en vue de la fabrication et de la commercialisation de l'Imeglimine pour le traitement du diabète de type 2 au Japon.

Dans un poster consacré au PXL770, un activateur direct de l'AMPK, les résultats d'un modèle préclinique de pathologie cardiaque et rénale ont décrit une amélioration de la néphropathie diabétique et de la fonction cardiaque diastolique en lien avec la prévention de la progression de la maladie dans le rein et dans le coeur. Ces résultats montrent que le PXL770 et l'activation directe de l'AMPK pourraient être utilisés plus largement dans d'autres maladies caractérisées par un dysfonctionnement des voies métaboliques.