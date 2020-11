Poxel : présentation des résultats de phase Ib de PXL065 au congrès de l'AASLD

Crédit photo © Stefan Wermuth / Reuters

(Boursier.com) — Poxel SA annonce la présentation de données cliniques pour le PXL065 issues de son étude de phase Ib, mettant en évidence un profil pharmacocinétique proportionnel à la dose, avec un rapport sensiblement modifié entre les stéréoisomères R et S corroborant les résultats précliniques et de phase Ia. Par ailleurs, plusieurs études précliniques étayant l'efficacité du PXL770 dans la NASH et dans d'autres maladies métaboliques ont été présentées.

L'analyse des résultats de l'étude de phase Ib pour le PXL065 (stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium) montre que la dose de 15 mg administrée une fois par jour devrait être équivalente à 45 mg d'Actos, avec peu voire aucun effet secondaire lié au récepteur PPAR, tel que la prise de poids.

Dans un modèle de NASH chez le rongeur, le PXL770, un activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), premier de sa classe, a montré des bénéfices additionnels lorsqu'il était administré en association avec d'autres candidats médicaments pour la NASH, comparé à ces composés administrés seuls.

Le PXL770 a produit des effets anti-inflammatoires sur le foie et le tissu adipeux chez la souris, ainsi que sur des cellules immunitaires humaines

Des biomarqueurs spécifiques liés à des améliorations de la fonction mitochondriale ont été mis en évidence dans le foie de souris traitées par le PXL770.

Ces données étaient mises en évidence dans quatre e-posters à l'occasion du congrès The Liver Meeting Digital Experience 2020, qui s'est tenu virtuellement du 13 au 16 novembre 2020, en association avec l'AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases). Les e-posters sont disponibles sur le site web de Poxel.

Poxel organisera un évènement centré sur les résultats du PXL770, qui se tiendra le 14 décembre 2020, en présence du Professeur Kenneth Cusi, MD, expert de la NASH.

Une analyse détaillée des résultats de l'étude de phase IIa du PXL770 pour la sous-population des diabétiques de type 2, ainsi que le plan de la phase IIb sont attendus dans les prochaines semaines.