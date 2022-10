Poxel : présentation à suivre

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui qu'un "late-breaking abstract", décrivant les résultats de son étude de phase II (DESTINY-1) du PXL065 dans la NASH, a été sélectionné pour une présentation orale au Liver Meeting 2022, organisé par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), qui se tiendra du 4 au 8 novembre 2022 à Washington, États-Unis.

Détails de la présentation

Abstract 5010 : Le PXL065 (énantiomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium) réduit le taux de masse grasse dans le foie et améliore l'histologie du foie sans les effets secondaires liés à l'activation des récepteurs PPAR? chez les patients atteints de NASH : analyse d'une étude de phase II avec contrôle placebo après 36 semaines de traitement (DESTINY-1) - (PXL065 (Deuterium-Stabilized R-enantiomer of pioglitazone) Reduces Liver Fat Content and Improves Liver Histology without PPARg-mediated Side Effects in Patients with NASH: Analysis of a 36 Week Placebo-Controlled Phase 2 Trial (DESTINY-1))

Présentateur : Stephen Harrison MD, Président de Summit Clinical Research.

Date et heure : lundi 7 novembre 2022, à 14h15 ET.