Poxel : plusieurs publications relatives à TWYMEEG (Imeglimine) ont été acceptées pour une présentation orale

(Boursier.com) — POXEL SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que 9 publications relatives aux études cliniques de phase IIb et de phase III de l'Imeglimine ont été acceptées pour des présentations orales lors de la 66ème réunion annuelle de la Japanese Diabetes Society (JDS), qui se tiendra à Kagoshima, au Japon, du 11 au 13 mai 2023.

TWYMEEG, dont la commercialisation est menée par son partenaire Sumitomo Pharma (Sumitomo), leader du marché du diabète au Japon, est le premier produit commercialisé de Poxel. Les ventes de TWYMEEG, qui ont débuté en 2021, ont connu une forte trajectoire de croissance ces derniers mois, ce qui a conduit Sumitomo à relever ses prévisions pour l'ensemble de son année fiscale 20221. Sumitomo continue de renforcer le profil thérapeutique de TWYMEEG, notamment chez les patients atteints d'un diabète de type 2 et souffrant de maladies rénales chroniques, pour lesquelles ses avantages potentiels sont actuellement évalués dans le cadre d'une étude de phase 4 ouverte et multicentrique. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'innocuité, l'efficacité et la pharmacocinétique de TWYMEEG chez les patients japonais atteints d'un diabète de type 2 associé à une insuffisance rénale.

Les publications acceptées pour une présentation orale lors du prochain JDS sont les suivantes :

1.Analyse des répondeurs précoces à l'Imeglimine en monothérapie : une analyse post-hoc des données d'essais cliniques chez des patients japonais atteints d'un diabète de type 2

2.Analyse temporelle de la réponse et de l'échec au traitement par l'Imeglimine : une analyse post-hoc d'une étude sur l'Imeglimine en monothérapie chez des patients japonais atteints d'un diabète de type 2

3.Caractérisation des répondeurs au traitement par l'Imeglimine : une analyse post-hoc d'une étude sur l'Imeglimine en association avec un traitement par insuline chez des patients japonais atteints d'un diabète de type 2

4.Efficacité et sécurité de l'Imeglimine selon le type d'insuline associée : une analyse post-hoc d'une étude sur l'ajout d'Imeglimine à l'insulinothérapie chez des patients atteints d'un diabète de type 2

5.Efficacité et innocuité de l'Imeglimine chez les patients japonais ayant des antécédents récent de diabète de type 2: une analyse post-hoc d'une étude sur l'Imeglimine en monothérapie

6.Efficacité et innocuité de l'Imeglimine chez les patients selon leur consommation d'alcool: une analyse post-hoc d'une étude clinique de l'Imeglimine chez des patients japonais atteints de diabète de type 2

7.Efficacité et innocuité de l'Imeglimine chez les patients selon leur consommation de tabac : une analyse post-hoc d'un essai clinique d'Imeglimine chez des patients japonais atteints de diabète de type 2

8.Effet antihyperglycémiant de l'Imeglimine en monothérapie : une analyse des trajectoires de réponse par le biais d'une analyse en cluster

9.Effet de l'Imeglimine en monothérapie sur HOMA-? : une analyse post-hoc d'une étude clinique sur l'Imeglimine chez des patients japonais atteints de diabète de type 2.

Sumitomo Pharma est le partenaire stratégique de Poxel pour l'Imeglimine au Japon et dans douze autres pays d'Asie. Poxel étudie également d'éventuels partenariats additionnels dans des territoires spécifiques.