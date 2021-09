Poxel : plusieurs conférences investisseurs en octobre

(Boursier.com) — Poxel , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en octobre 2021. Le groupe sera donc présent à la HealthTech Innovation Days Conference (France Biotech, Paris, format virtuel) du 4 au 5 octobre. Thomas Kuhn, Directeur général de Poxel, et Anne Renevot, Directrice financière seront disponibles pour des rendez-vous virtuels. Le management sera aussi représenté à la H.C. Wainwright 5th Annual NASH Conference (format virtuel) le 12 octobre. Les membres de l'équipe de direction de Poxel présenteront le PXL770 et le PXL065, les deux candidats au stade clinique pour le traitement de la NASH de la Société, et seront disponibles pour des rendez-vous virtuels.

Le PXL770 est un activateur oral direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK). Le PXL065 est le stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée.