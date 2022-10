Poxel participe à la 6 conférence HC Wainwright

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Poxel présentera ses données à l'occasion de la 6è conférence investisseurs annuelle organisée en virtuel par HC Wainwright, et dédiée à la NASH, le lundi 17 octobre 2022 à 16h CEST (10h ET). Thomas Kuhn, Directeur Général, et d'autres membres de l'équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels virtuels.

Une retransmission de la présentation sera disponible sur le site Poxel dans la rubrique Investisseurs, section Présentation corporate. Elle restera à disposition pendant 90 jours après la conférence.