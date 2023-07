Poxel participe à la 2ème conférence annuelle H.C. Wainwright sur les Maladies Rénales

(Boursier.com) — Poxel , société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, participera à la 2ème conférence annuelle H.C. Wainwright sur les Maladies Rénales (H.C. Wainwright 2nd Annual Kidney Conference), qui se tiendra virtuellement le mardi 25 juillet. Thomas Kuhn, Directeur Général, et des membres de l'équipe de direction, seront disponibles pour des entretiens individuels virtuels le 25 juillet 2023. Une présentation virtuelle de la Société est prévue le même jour à 15h30 heure française (9h30 ET, heure de New York) et sera axée sur le PXL770, nouvel activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), pour le traitement de la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD).