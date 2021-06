Poxel participe à l'EASL

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Poxel participera à la conférence de l'EASL (European Association for the Study of the Liver), qui se tiendra en virtuel du 23 au 26 juin 2021.

Poxel présentera deux publications.

Rappelons que l'EASL (European Association for the Study of the Liver) est une association médicale dédiée à la poursuite de l'excellence dans la recherche sur le foie, à la pratique clinique des troubles du foie et à la formation de tous ceux qui s'intéressent à l'hépatologie.