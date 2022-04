Poxel obtient un 'Fast Track' FDA

(Boursier.com) — Poxel annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation Fast Track (FTD) au PXL770 pour le traitement des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD). Le PXL770 est un nouvel activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), pour lequel l'initiation d'une étude clinique de phase IIa de preuve de concept (POC) est prévue en milieu d'année, sous réserve de financements additionnels.

Thomas Kuhn, Directeur général de Poxel a déclaré : "L'accord par la FDA du statut Fast Track au PXL770, peu de temps après l'avoir accordé au PXL065, un autre de nos produits, lui aussi très prometteur, est une forte reconnaissance du potentiel de nos deux programmes dans l'adrénoleucodystrophie, une maladie pour laquelle il n'existe pas de traitement à l'heure actuelle. Poxel travaille au développement de traitements innovants pour améliorer la vie des patients atteints de maladies chroniques graves et rares avec une physiopathologie métabolique, et le statut Fast Track pourrait permettre d'accélérer considérablement le délai d'approbation du PXL770 dans l'ALD. Nous travaillons déjà sur les prochaines étapes, et notamment la préparation de nos deux études cliniques de Phase 2a que nous prévoyons d'initier en milieu d'année avec des résultats attendus début 2023".

Le statut Fast Track est conçu pour accélérer le développement de médicaments ayant démontré le potentiel de répondre à des besoins médicaux non satisfaits liés à des pathologies graves ou mortelles. Pour Poxel, le statut Fast Track renforcera son accès à la FDA, y compris au travers de réunions et d'échanges écrits tout au long du développement du PXL065. Les médicaments bénéficiant de ce statut sont éligibles à une procédure d'autorisation accélérée et à un examen prioritaire lors de la soumission d'une demande d'enregistrement d'un nouveau médicament (New Drug Application, NDA), ce qui peut permettre une autorisation de mise sur le marché plus rapide du produit. Ce statut permet également une revue continue, qui implique de soumettre au fil de l'eau les sections de la demande d'enregistrement d'un nouveau médicament, plutôt qu'une demande complète à la fin de son développement... Le lancement de l'étude clinique de phase IIa de preuve de concept (POC) pour le PXL770 et le PXL065 dans l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD) est prévu en milieu d'année, sous réserve de financements additionnels, avec des résultats attendus début 2023.