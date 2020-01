Poxel nomme le Docteur David E. Moller au poste de Directeur Scientifique

Poxel nomme le Docteur David E. Moller au poste de Directeur Scientifique









Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la nomination du Docteur David E. Moller, M.D, au poste de Directeur Scientifique.

Le Dr Moller sera en charge des activités scientifiques, dont l'innovation scientifique et la communication scientifique de Poxel, afin de soutenir le développement de la Société. Le Dr Moller est un spécialiste de l'industrie dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments, notamment dans les domaines du diabète et des maladies métaboliques. Il sera basé à Boston, où il contribuera à renforcer la présence de Poxel aux États-Unis.

Le Dr Moller rejoint l'équipe de direction et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe 'R&D' en France et notamment avec Sébastien Bolze, Docteur en Pharmacie, PhD, qui occupera désormais le poste nouvellement créé de Directeur des Opérations, Vice-Président Exécutif, Opérations Non Cliniques et Production. Dans ce cadre, le Dr Bolze coordonnera les activités de 'R&D'.

Le Dr Moller possède plus de 20 ans d'expérience à la direction de la Recherche et du Développement d'Eli Lilly and Company et de Merck et, en particulier dans la découverte et le développement de médicaments cardiométaboliques, et dans d'autres domaines, tels que les troubles endocriniens et musculosquelettiques. Avant de rejoindre Poxel, il a été Directeur Scientifique de Sigilon Therapeutics, dont il a dirigé les activités dans le domaine des maladies rares et le diabète de type 1. Auparavant, il a occupé divers postes à responsabilité chez Eli Lilly and Company pendant 12 ans. Il a ainsi été Vice-Président de la recherche pour les pathologies endocrines et cardiovasculaires, et de la recherche clinique, et Vice-Président Business Développement - Technologies Émergeantes et Innovation.

Le Dr Moller a notamment dirigé l'équipe chargée du développement du Trulicity (dulaglutide) et de plusieurs autres produits clés. Avant son expérience au sein de Eli Lilly and Company, il a occupé de nombreux postes seniors chez Merck pendant plus de 10 ans. En tant que Vice-Président des Désordres du Métabolisme, il a dirigé la recherche mondiale sur le diabète et l'obésité et a notamment supervisé l'équipe qui a découvert le Januvia (sitagliptine).

Le Dr Moller possède un Bachelor of Science en Biologie de Brown University et un Doctorat en Médecine de l'Université de Cincinnati. Il a débuté sa carrière en tant que Professeur assistant à la Harvard Medical School, dédié à déterminer la pathophysiologie du diabète de type 2, où il a également effectué un postdoctorat de recherche clinique en endocrinologie. David Moller a publié plus de 130 articles dans des revues médicales. Il est membre de l'American Society of Clinical Investigation, de l'Association of American Physicians et professeur adjoint du Karolinska Institute.

Trulicity est une marque déposée de Eli Lilly and Company et Januvia est une marque déposée de Merck and Co.