Poxel : nomination

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Elizabeth Woo au poste de Vice-Présidente des Relations Investisseurs et Relations Publiques, et de la Communication Corporate. Elle est basée à Boston.

"Nous sommes ravis d'accueillir Elizabeth à un poste de direction important alors que nous continuons à faire progresser Poxel et à accroître notre présence aux États-Unis", a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. "Elizabeth a développé des relations avec la communauté financière depuis de nombreuses années dans le secteur de la biotechnologie ainsi qu'une solide expérience pour accroître la visibilité et développer des sociétés biotechnologiques aux États-Unis. Elizabeth travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction basée en France."

"Poxel se trouve à un point d'inflexion important en étendant ses efforts de développement et de commercialisation dans le domaine des maladies rares, complétant ses plateformes existantes dans la NASH, deux domaines thérapeutiques qui tirent parti de l'expertise et de l'héritage de Poxel dans le domaine des maladies métaboliques", a commenté Elizabeth Woo. "Je suis ravie de travailler avec une équipe expérimentée alors que Poxel prévoit des résultats clés au cours des 12 à 18 prochains mois."