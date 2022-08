Poxel : marque une pause

(Boursier.com) — Après une impressionnante série haussière, Poxel marque le coup ce jeudi, en repli de 4,3% à 2,3 euros. Bien que toujours à l''achat' sur le dossier, Jefferies a ramené sa cible de 4,5 à 3,5 euros. Le groupe a annoncé lundi la signature d'un accord avec IPF visant à restructurer la dette existante et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec IRIS pour un montant maximum de 6 millions d'euros. Sur la base de ces deux accords, la société biopharmaceutique estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissements au moins jusqu'en février 2023. Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 16,1 millions d'euros.