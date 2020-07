Poxel : la trésorerie et les équivalents s'élevaient à 46 ME au 30/6

Poxel : la trésorerie et les équivalents s'élevaient à 46 ME au 30/6









Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel dresse aujourd'hui son bilan d'activité et publie sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2020.

Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 46 millions d'euros (51,5 millions de dollars), contre 37,2 millions d'euros (41,8 millions de dollars) au 31 décembre 2019. La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets de l'endettement financier (hors impacts IFRS 16 et instruments dérivés) s'élevaient à 29 millions au 30 juin 2020, contre 27,4 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 millions d'euros au cours du premier semestre 2020, contre un chiffre d'affaires de 23,2 millions d'euros à la même période en 2019 (historique).

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de 2020 comprend principalement une partie du versement initial de 36 millions d'euros reçu de Sumitomo Dainippon Pharma dans le cadre du partenariat stratégique annoncé le 30 octobre 2017, ainsi que la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des coûts de développement résiduels du programme de phase III de l'Imeglimine au Japon encourus au premier semestre 2020. Ces deux montants, à savoir la partie du versement initial et la refacturation des coûts de phase III TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety), sont comptabilisés selon l'avancement des coûts engagés dans ce programme, qui est maintenant terminé. Le chiffre d'affaires comprend également un montant de 500 millions de yens (4,1 millions d'euros, 4,5 millions de dollars) correspondant au paiement d'étape par Sumitomo Dainippon Pharma auquel Poxel est éligible au titre du dépôt du dossier d'enregistrement de l'Iméglimine au Japon, qui est prévu au troisième trimestre 2020. Conformément à la norme comptable IFRS 15, ce montant est comptabilisé en chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020.

"Au cours du deuxième trimestre, nous avons atteint un certain nombre d'objectifs cliniques et corporate importants pour la Société, notamment le renforcement de notre position de trésorerie qui nous permet d'accélérer nos programmes dans la NASH et de poursuivre nos développements d'opportunités à un stade plus précoce et issues de nos plateformes AMPK et TZD deutérées. De plus, nous avons publié des résultats positifs d'études précliniques et cliniques pour le PXL770, démontrant son potentiel dans le traitement de la NASH et que l'activation de l'AMPK pourrait être plus largement utilisée dans le traitement d'autres maladies métaboliques chroniques et rares", a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. "Nous sommes impatients de poursuivre l'évaluation des programmes à un stade plus précoce de développement provenant de nos plateformes et poursuivrons toutes les options de nature à continuer à accroître la valeur de notre portefeuille produit".

"Par ailleurs, au cours du deuxième trimestre, nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec Sumitomo Dainippon Pharma sur les activités liées à la demande d'enregistrement de l'Imeglimine au Japon pour le traitement du diabète de type 2, dont le dépôt est prévu au troisième trimestre 2020. En parallèle, nous avons poursuivi notre collaboration avec Metavant, qui, sur la base des commentaires de la Food and Drug Administration (FDA) et des nouvelles recommandations de la FDA publiées en mars 2020, ajuste actuellement son plan initial de phase III pour l'Imeglimine. Des interactions complémentaires avec la FDA sont prévues au cours du second semestre 2020 et nous informerons le marché dès que le plan de la phase III sera finalisé", a ajouté Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.

Prochaines présentations et participations de la Société à des évenements

Conférence Biotech Virtuelle William Blair, du 4 au 6 août.

56ème réunion annuelle de l'Association Européenne pour l'étude du diabète (réunion virtuelle), du 21 au 25 septembre.

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels 2020, le 15 septembre.