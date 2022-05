Poxel : la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 24 ME au 31/3

(Boursier.com) — Poxel dresse un bilan de ses activités et publie sa trésorerie et son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2022.

Le statut "Fast Track" et la désignation de médicament orphelin (Orphan Drug Designation - ODD) ont été accordés au PXL065 et au PXL770 par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement des patients atteints d'adrénoleucodystrophie (ALD)

Les résultats de l'étude de phase II pour le PXL065 (DESTINY-1) dans la NASH sont attendus au troisième trimestre 2022.

Au 31 mars 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 24 millions d'euros (26,7 millions de dollars).