Poxel : la position financière va se renforcer

(Boursier.com) — Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 millions d'euros au cours des 9 premiers mois de 2021 (6,6 ME à la même période en 2020). Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2021 reflète principalement le paiement d'étape de 1,75 milliard de yens (13,2 ME) versé par Sumitomo Dainippon Pharma à Poxel en juillet 2021. Aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au 3e trimestre 2021.

Au 30 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 37,2 ME (43,2 M$), contre 40,2 ME (49,4 M$) au 31 décembre 2020. La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets de l'endettement financier (hors impacts IFRS16 et instruments dérivés) s'élevaient à 1,7 ME au 30 septembre (à 17,1 ME au 31 décembre 2020). En juillet 2021, Poxel a perçu un paiement d'étape de 13,2 ME de la part de Sumitomo Dainippon Pharma pour l'approbation commerciale de l'Imeglimine le 23 juin 2021.

"Au cours du 3e trimestre, nous avons réalisé des progrès significatifs et avons atteint plusieurs objectifs cliniques et corporate importants. L'approbation de TWYMEEG en juin, et son lancement commercial le 16 septembre ont contribué à l'amélioration de notre situation financière. Les redevances à venir ainsi que les paiements basés sur les ventes continueront de renforcer notre position financière dans le futur. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir pu apporter TWYMEEG aux patients japonais grâce à notre partenariat fructueux avec Sumitomo Dainippon Pharma. Par ailleurs, dans le cadre de notre engagement dans la NASH, nous avons finalisé en septembre le recrutement des patients dans l'étude de Phase II du PXL065 dont nous prévoyons de publier les premiers résultats au 3e trimestre 2022", a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel qui poursuit : "D'ici à la fin de l'année, nos équipes sont mobilisées pour faire avancer nos programmes, notamment à travers la préparation du lancement des études cliniques de preuve de concept par biomarqueurs de Phase IIa pour le PXL065 et le PXL770 dans l'adrénoleucodystrophie, qui devraient débuter début 2022, et la poursuite de l'étude de Phase II pour le PXL065 dans la NASH dont la finalisation est prévue au 3e trimestre 2022. Nos récentes réalisations mettent en évidence notre capacité à atteindre nos objectifs conformément à notre mission qui est de développer des traitements innovants pour les patients atteints de maladies métaboliques".