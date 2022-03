Poxel : l'obligation de refinancement pèse

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Poxel trébuche de 8% à 2,53 euros après son point annuel. La société estime que ses ressources sont suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissement pendant au moins 12 mois à compter de la date de clôture. Cependant, Poxel est soumise à certains covenants financiers liés à son emprunt obligataire souscrit auprès d'IPF Partners qui pourraient ne plus être respectés au troisième trimestre 2022. La direction étudie ainsi activement diverses options qui lui permettraient de prolonger sa visibilité financière. Ces options comprennent des sources de financement dilutives et non dilutives, ainsi que des discussions avec IPF Partners et la société s'attend raisonnablement à ce qu'au moins une des options envisagées soit réalisée avant le troisième trimestre 2022.

Pour Oddo BHF, cette publication est sans surprise. Les modalités de son refinancement, l'évolution des ventes de TWYMEEG au Japon ainsi que les résultats de phase 2 du PXL065 dans la NASH seront les principaux catalyseurs du titre en 2022. En baisse de 46% depuis le début de l'année, la valorisation actuelle pourrait conduire à considérer Poxel comme une cible potentielle. Malheureusement le refinancement imposé à court terme risque de caper le cours dans ces prochaines semaines. L'analyste met ainsi sous revue sa recommandation le temps de remettre à jour son modèle suite aux premières ventes de TWYMEEG et à l'obligation de refinancement de la société.