Poxel : "l'année 2020 devrait être marquée par plusieurs étapes importantes et structurantes"

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel publie au 31 décembre 2019, une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 37,2 ME (66,7 ME à fin 2018) pour un chiffre d'affaires de 26,6 ME sur l'exercice (62,4 en 2018, sur 12 mois ajustés).

A cette occasion, Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, précise que son entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la NASH a franchi des étapes importantes en 2019.

Ainsi avec son partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, Poxel a finalisé avec succès les études du programme de phase III TIMES pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. En tant que société basée en Europe, la conduite d'un programme de développement clinique de phase III au Japon démontre nos compétences internes que nous continuons à développer . Le dirigeant indique aussi : Nous avons en outre réalisé des progrès considérables concernant nos programmes pour le traitement de la NASH. Le PXL770 est actuellement étudié dans le cadre d'un programme complet de preuve de concept de phase IIa, visant à évaluer son efficacité et son innocuité dans la population cible. En ce qui concerne le PXL065, un essai de phase Ib a été finalisé avec succès. Une étude de phase II débutera prochainement et s'appuiera sur la voie réglementaire 505(b)(2) qui pourrait permettre un développement simplifié et efficace .

Vers une année 2020 ''structurante''