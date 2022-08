Poxel : grimpe après des résultats positifs dans le traitement de la NASH

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Poxel grimpe de 4,8% à 2,42 euros après l'annonce de premiers résultats de phase 2 positifs pour PXL065 dans le traitement de la NASH. "La pioglitazone a fait la preuve de son efficacité dans la NASH avec, à ce jour, 6 études cliniques chez des patients atteints de NASH ayant mis en évidence des améliorations histologiques manifestes qui se comparent favorablement aux autres molécules orales en développement", a déclaré Stephen Harrison, MD, Président du Summit Clinical Research.

Comme le rappelle Oddo BHF, les résultats de l'étude de phase 2 Destiny-1 sont clés pour la suite du développement du programme NASH de Poxel comprenant en plus du PXL065, le PXL770, activateur de l'AMPK qui a montré des premiers résultats positifs à l'occasion d'une étude de phase 2a. Pour rappel, le management de Poxel avait reporté le lancement de la phase 2b du PXL770 dans l'attente des résultats de cette phase 2 du PXL065. L'idée est de sélectionner une des deux molécules qui continuera à être évaluée dans la NASH, la seconde sera développée dans l'adrénomyéloneuropathie (une forme d'adrénoleucodystrophie). Les prochaines données histologiques revêtent ainsi une double importance dans la mesure où elles permettront à la fois de donner plus de visibilité quant au profil d'efficacité de la molécule et de dessiner la suite de la stratégie de développement de la société dans la NASH et l'adrénomyéloneuropathie (AMN). Le broker est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 6,7 euros.