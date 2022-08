Poxel : fin de série après les annonces

(Boursier.com) — Poxel , qui restait sur six séances de progression recule de 3,8% à 2 euros en début de journée à Paris après l'annonce de la signature d'un accord avec IPF visant à restructurer la dette existante et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec IRIS pour un montant maximum de 6 millions d'euros. Sur la base de ces deux accords, la Société estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissements au moins jusqu'en février 2023. Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 16,1 millions d'euros.

Degroof Petercam ('achat') estime que la principale nouveauté de ce premier semestre est bien cette stratégie de financement, qu'il considère comme nécessaire pour la société compte tenu de sa position de trésorerie. Cependant, elle n'est pas idéale pour les actionnaires actuels, étant donné la nature de l'investisseur et la dilution future attendue.