Poxel : fait le point !

(Boursier.com) — POXEL SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, fait le point sur ses activités.

Avec pour objectif prioritaire de relancer ses activités de recherche et développement et d'exécuter son plan stratégique dans les maladies rares, la Société s'est concentrée ces derniers mois sur la recherche de financements additionnels, en privilégiant les solutions non-dilutives. Dans ce contexte, la Société est entrée en négociations exclusives avec un investisseur de premier plan afin de monétiser les redevances issues des ventes de TWYMEEG (Imeglimine) au Japon.

D'autre part, la Société est en discussions avancées, et pour certaines exclusives, avec plusieurs partenaires potentiels pour chacun de ses trois produits : l'Imeglimine, pour plusieurs pays non couverts par son accord avec Sumitomo Pharma, le PXL065 et le PXL770.

L'objectif de Poxel est de finaliser une ou plusieurs de ces options de financement et/ou partenariats d'ici la fin du premier trimestre 2024.

D'ici à la finalisation de l'un ou plusieurs de ces accords, et dans une approche prudente compte tenu de sa visibilité financière limitée, la Société a engagé un nouveau plan d'économies, incluant une réduction significative de ses effectifs et le départ de certains membres de l'équipe de direction de Poxel, afin d'adapter la structure de coûts de la Société à ses besoins opérationnels actuels. La Société conserve les fonctions clés lui permettant de finaliser les opportunités de transaction en cours et de poursuivre ses opérations quotidiennes, soit 6 personnes, qui ont notamment en charge les fonctions cliniques, financières, et business development.

Au 30 septembre 2023, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 5,3 millions d'euros (5,6 millions de dollars).

Sur la base :

de sa position de trésorerie au 30 septembre 2023,

des tranches déjà tirées1 ou entièrement disponibles2 à la date de ce communiqué dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres avec IRIS,

de l'absence de dépenses en matière de recherche et de développement, et

d'un contrôle strict des dépenses opérationnelles.

Poxel s'attend à ce que ses ressources, et notamment les fonds dont elle dispose, soient suffisantes pour financer ses opérations et ses dépenses d'investissement jusqu'en mars 2024, échéance à laquelle la Société prévoit qu'elle aura finalisé une ou plusieurs des opérations en cours.