(Boursier.com) — Les dépenses de R&D de Poxel se sont établies à 25,2 millions d'euros en 2021, contre 26,7 millions d'euros en 2020. Les dépenses de R&D en 2021 reflètent principalement les coûts de l'étude clinique de phase II (DESTINY-1) en cours pour le PXL065. Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 10,6 millions d'euros en 2021, contre 9,9 millions d'euros en 2020. Le résultat net de l'exercice clos au 31 décembre 2021 représente une perte nette de 23,8 ME.

Poxel a enregistré un chiffre d'affaires de 13,4 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 32,3 millions d'euros. La société estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissement pendant au moins 12 mois à compter de la date de clôture. Cependant, Poxel est soumise à certains covenants financiers liés à son emprunt obligataire souscrit auprès d'IPF Partners qui pourraient ne plus être respectés au troisième trimestre 2022.

Poxel étudie activement diverses options de financement qui lui permettraient de prolonger son horizon de financement et de respecter les covenants financiers pendant au moins 12 mois à compter de la date de clôture. Ces options comprennent des sources de financement dilutives et non dilutives, ainsi que des discussions avec IPF Partners et la société s'attend raisonnablement à ce qu'au moins une des options envisagées soit réalisée avant le troisième trimestre 2022. En conséquence, les états financiers du Groupe pour 2021 sont présentés sur la base d'une continuité d'exploitation.

" En 2022, nous partagerons les premiers résultats de DESTINY-1, notre étude de phase II dans la NASH pour le PXL065, attendus au troisième trimestre. Nous menons activement plusieurs projets de financement en parallèle pour étendre notre visibilité financière, en donnant la priorité aux options non dilutives. Nous sommes en discussions avancées avec plusieurs acteurs et sommes confiants de pouvoir conclure une transaction dans un délai raisonnable afin de mettre en oeuvre notre plan stratégique visant à apporter des traitements innovants aux patients atteints de maladies métaboliques chroniques graves ", a notamment déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.