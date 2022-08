Poxel étend son horizon de financement via la restructuration de sa dette et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui la signature d'un accord avec IPF visant à restructurer la dette existante et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec IRIS pour un montant maximum de 6 millions d'euros.

Sur la base de ces deux accords, la Société estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissements au moins jusqu'en février 2023.

Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, a commenté : "Nous allons franchir une étape importante ce trimestre avec l'obtention des premiers résultats de l'étude de phase II DESTINY-1 pour le PXL065 dans la NASH. Nous avons concentré nos efforts au cours des derniers mois pour étendre notre horizon de financement afin d'exploiter cette opportunité et financer notre stratégie dans les maladies rares. Le succès de la restructuration de notre dette associée à la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres améliore non seulement la situation de trésorerie de la Société pour soutenir ses opérations en cours, mais ces deux accords offrent également la flexibilité supplémentaire nécessaire à la finalisation d'autres solutions de financement, y compris des discussions en cours pour des partenariats pour nos programmes. Par ailleurs, nous poursuivrons nos travaux afin d'initier nos études cliniques de phase IIa de preuve de concept dans l'adrénoleucodystrophie, qui sont clés dans notre stratégie dans les maladies rares".

La Société a signé un accord avec IPF afin de restructurer sa dette, entrainant le report des remboursements des 3ème et 4ème trimestres 2022 de la dette existante, ainsi que l'aménagement des seuils de certains covenants financiers jusqu'à fin janvier 2023.

Edouard Guillet, associé chez IPF Partners, a déclaré : "Avec cet accord de restructuration de la dette existante, nous sommes heureux d'offrir à Poxel une plus grande flexibilité afin de mener à bien ses autres options de financement qui, nous en sommes convaincus, seront bientôt finalisées et permettront à Poxel de poursuivre sa stratégie dans les maladies rares".

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 16,1 millions d'euros (16,8 millions de dollars).