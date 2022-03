Poxel : encore bien rouge

(Boursier.com) — Nouvelle journée difficile pour Poxel sur le marché parisien avec un titre qui dévisse de 9,6% à 2,19 euros. L'action avait déjà fondu de 11,8% hier après que la biotech eut annoncé être à la recherche de nouvelles sources d'argent frais afin d'accroître sa visibilité financière. Les options étudiées "comprennent des sources de financement dilutives et non dilutives, ainsi que des discussions avec IPF Partners et la société s'attend raisonnablement à ce qu'au moins une des options envisagées soit réalisée avant le troisième trimestre 2022", a précisé le management. Une information dont les actionnaires actuels se seraient bien passés alors que le titre affiche désormais un passif de plus de 50% depuis le début de l'année.