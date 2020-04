Poxel dispose de 37 ME de trésorerie à fin mars 2020

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros (14,9 ME au 1er trimestre 2019 - données historiques). Ce chiffre comprend une partie du versement initial de 36 ME reçu de Sumitomo Dainippon Pharma dans le cadre du partenariat stratégique annoncé le 30 octobre 2017, ainsi que la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des coûts résiduels enregistrés au premier trimestre 2020 dans le cadre du programme de développement de phase III de l'Imeglimine au Japon. Ces deux montants, la part du paiement initial reçu de Sumitomo Dainippon Pharma, et la refacturation des coûts de la phase III relative aux essais de sécurité et d'efficacité de l'Imeglimine (TIMES), sont comptabilisés selon l'avancement des coûts engagés dans ce programme, qui est maintenant terminé.

Au 31 mars 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 36,9 ME (40,4 millions de dollars) contre 37,2 ME (41,8 M$) au 31 décembre 2019. La trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de l'endettement financier, s'élèvent à 20 ME au 31 mars 2020 (27,4 ME au 31 décembre 2019).