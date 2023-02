Poxel : dispose de 13 ME de trésorerie et équivalents

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 0,674 million d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 13,4 millions d'euros au cours de la période correspondante de 2021, reflétant principalement le paiement d'étape de 13,2 ME pour l'approbation de TWYMEEG au Japon le 23 juin 2021.

Au 31 décembre 2022, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 13,1 ME (14 millions de dollars US), contre 32,3 ME au 31 décembre 2021 et 17,1 ME au 30 septembre 2022.

"Nous sommes très satisfait des derniers chiffres de ventes de TWYMEEG au Japon. Ces niveaux de ventes solides confirment la tendance que nous observons depuis la fin des restrictions liées à la première année de commercialisation. Nous pensons que le bénéfice de TWYMEEG pour les patients diabétiques de type 2 est de plus en plus reconnu par les médecins prescripteurs. Nous nous attendons à ce que le flux de redevances provenant des ventes de TWYMEEG continue de croître et qu'il génère des revenus importants pour Poxel, ce qui nous a permis de conclure un accord de principe avec IPF qui pourrait permettre d'aligner les remboursements de la dette sur les futurs flux de redevances nets de TWYMEEG. Nous travaillons activement afin de finaliser cette restructuration de notre dette dans les semaines à venir. En parallèle, nous travaillons également à l'obtention de financements supplémentaires afin de lancer nos études POC avec le PXL770 et le PXL065 dans l'ALD, dans le but d'ouvrir le prochain chapitre stratégique de Poxel dans les maladies métaboliques rares", commente Thomas Kuhn, Directeur général de Poxel.