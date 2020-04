Poxel : deux études mettent en évidence le profil de sécurité et de tolérance favorable de l'Imeglimine

(Boursier.com) — Poxel a publié les résultats de deux essais cliniques évaluant le potentiel d'interaction médicamenteuse entre l'Imeglimine et deux des antidiabétiques les plus prescrits, la metformine et la sitagliptine. Ces deux études d'interaction médicamenteuse avaient pour objectif principal d'évaluer l'effet de l'administration répétée de l'Imeglimine en association avec la metformine ou la sitagliptine sur les paramètres pharmacocinétiques de la metformine ou de la sitagliptine chez des sujets sains. Les objectifs secondaires de ces deux études étaient la sécurité et la tolérance.

Les résultats de ces deux études cliniques montrent que l'Imeglimine présente un profil de sécurité et de tolérance favorable et n'induit pas de modification cliniquement significative de l'exposition plasmatique de ces deux produits.