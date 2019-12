Poxel : des évolutions dans l'équipe de direction

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Poxel SA, spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, communique sur des évolutions au sein de son équipe de direction, avec la nomination de Quentin Durand au poste de Directeur Juridique, et le départ du Docteur Christophe Arbet-Engels, Directeur Médical et Vice-Président Exécutif, Directeur du Développement Clinique Avancé et des Affaires Médicales.

Avant de rejoindre Poxel, Quentin Durand était avocat au sein du bureau parisien du cabinet Dechert LLP depuis 2015. Il est spécialisé dans les questions relatives au droit des sociétés, et plus particulièrement aux marchés des capitaux, à l'information financière et la gouvernance des sociétés cotées. Durant cette période, il a travaillé étroitement avec Poxel. Il a également participé à de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et d'émissions de titres sur les marchés financiers, à la fois nationales et transfrontalières, pour un large éventail de secteurs d'activité.