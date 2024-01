Poxel : demandez le programme 2024

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, communique son agenda financier pour 2024. Sous réserve de modification, les diffusions se feront aux dates suivantes...

- 15 février 2024 : Trésorerie et chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023

- 9 avril 2024 : Résultats annuels 2023

- 16 mai 2024 : Trésorerie et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

- 29 août 2024 : Trésorerie et chiffre d'affaires du 2e trimestre 2024

- 23 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024

- 7 novembre 2024 : Trésorerie et chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024.