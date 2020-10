Poxel : dans le rouge après le point trimestriel

(Boursier.com) — Poxel abandonne 2,8% à 6,2 euros après avoir dévoilé une position de trésorerie et équivalents de 41,5 millions d'euros à fin septembre (hors PGE de 6 ME). La société dispose ainsi d'un horizon cash jusqu'à fin 2022. Oddo BHF parle d'une publication sans surprise et reste à l''achat' avec une cible de 16,5 euros. Poxel est parfaitement financé pour atteindre son principal jalon de court terme, à savoir la mise sur le marché d'Imeglimine au Japon (déclenchement du paiement d'un milestone de 14,2 ME) ainsi que pour continuer d'avancer le développement de son programme clinique dans la NASH, détaille le courtier.