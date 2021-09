Poxel : conférences à suivre

(Boursier.com) — Poxel , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies chroniques avec physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, annonce aujourd'hui sa participation à plusieurs conférences scientifiques consacrées à l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), une maladie neurométabolique orpheline grave et pour laquelle il n'existe pas de traitement actuellement.

En lien avec la nouvelle orientation stratégique de Poxel, visant à renforcer sa présence dans les maladies métaboliques rares, l'équipe scientifique de Poxel présentera des données et détaillera ses projets dans l'ALD.

Poxel prévoit d'initier début 2022 des études cliniques de Phase IIa de preuve de concept pour le PXL065 et le PXL770, auprès de patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMD), la forme la plus courante de l'ALD qui affecte le système nerveux et les glandes surrénales. Les résultats seront attendus fin 2022.

A travers cette nouvelle orientation stratégique, Poxel souhaite enrichir son pipeline en ciblant les indications métaboliques rares à haute valeur ajoutée ainsi que la NASH, avec l'objectif de créer des synergies dans son portefeuille de produits en développement, d'utiliser ses ressources de manière optimale et de créer de la valeur pour ses actionnaires.

Prochaines conférences scientifiques

11è réunion internationale consacrée à l'AMPK - Evian-les-Bains, France (en présentiel)

Date: du 26 au 30 septembre

Les membres de l'équipe Poxel présenteront les sujets suivants :

"Caractérisation du PXL770, un activateur direct de l'AMPK, premier de sa classe, pour le traitement de la NASH et d'autres maladies métaboliques : du stade préclinique au stade clinique " ("Characterization of a first-in-class direct AMPK activator, PXL770, for NASH and other metabolic disorders: From Preclinical to Clinical") par Sophie Bozec, PhD, Vice-Présidente Senior, Pharmacologie & Communication Scientifique, le 27 septembre à 15 heures.

"Intérêt thérapeutique potentiel d'un activateur de l'AMPK pour le traitement de l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X" ("Potential therapeutic utility of direct AMPK activators for X-linked adrenoleukodystrophy") par Pierre-Axel Monternier, Senior Manager, Pharmacologie, le 28 septembre à 9 heures 30.

Congrès mondial de neurologie (format virtuel)

Date: du 3 au 7 octobre

Poxel y présentera un poster intitulé : "Validation de l'activation directe de l'AMPK pour le traitment de l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X" ("Validation of Direct AMP Kinase Activation for Treatment of X-linked Adrenoleukodystrophy").

Sommet de l'Organisation nationale pour les maladies rares (NORD) (format virtuel)

Date: du 18 au 19 octobre

Poxel y présentera deux posters intitulés : "R-pioglitazone - PXL065 - pour le traitement de l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD)" ; et " Validation de l'activation directe de l'AMPK pour le traitmement de l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD) " ("(R)-pioglitazone - PXL065 - for Treatment of X-Linked Adrenoleukodystrophy (ALD)" and "Validation of Direct AMP Kinase (AMPK) Activation for Treatment of X-Linked Adrenoleukodystrophy (ALD)").

Réunion annuelle ALD Connect (format virtuel)

Date: du 12 au 13 novembre

Des membres de l'équipe scientifique seront présents et feront des présentations.