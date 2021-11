Poxel : CDC Croissance a acheté des titres sur le marché

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 novembre à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a franchi indirectement en hausse, le 2 novembre 2021, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société Poxel. La CDC détient indirectement par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations et Bpifrance Investissement, laquelle agit pour le compte du fonds Innobio dont elle assure la gestion, et CDC Croissance qu'elle contrôle, 5.744.635 actions Poxel représentant autant de droits de vote, soit 20,01% du capital et des droits de vote de la société, répartis comme suit...

- CDC : 0 actions et 0% du capital et des droits de vote

- Bpifrance Participations SA : 2.588.091 actions et 9,02% du capital et des DDV

- Bpifrance Investissement en sa qualité de société de gestion du fonds Innobio : 2.174.354 actions et 7,57% du capital et des DDV

- CDC Croissance : 982.190 action et 3,42% du capital et des DDV

- Total CDC : 5.744.635 actions et 20,01% du capital et des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Poxel sur le marché par la société CDC Croissance.

Par le même courrier, la CDC indique que le franchissement en hausse à titre indirect par la CDC du seuil de 20% du capital et des droits de vote de la société Poxel résulte d'acquisitions de titres par CDC Croissance. Ils ont été financés par des fonds propres. La CDC n'a conclu aucun accord d'actionnaires avec un tiers, constitutif d'une action de concert. Elle n'envisage pas de procéder à des achats d'actions Poxel, ni d'acquérir le contrôle de Poxel. Aucune modification de stratégie n'est envisagée, de même qu'aucune demande de nomination d'administrateurs.