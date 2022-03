Poxel : Bpifrance au-dessous des 20% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 mars 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 7 mars 2022, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Poxel. La CDC détient indirectement par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations et Bpifrance Investissement, laquelle agit pour le compte du fonds Innobio dont elle assure la gestion, et CDC Croissance qu'elle contrôle, 5.754.753 actions Poxel représentant autant de droits de vote, soit 19,88% du capital et des droits de vote de la société.

Ces participations se répartissent comme suit :

- Bpifrance Participations SA : 2.588.091 actions soit 8,94% du capital et des DDV

- Bpifrance Investissement en sa qualité de société de gestion du fonds Innobio : 2.174.354 actions et 7,51% du capital et des DDV

- CDC Croissance : 992.308 actions soit 3,43% du capital et des DDV

- Total CDC : 5.754.753 actions et 19,88% du capital et des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Poxel sur le marché par la société CDC Croissance.