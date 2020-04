Poxel bien orienté après son point d'activité

(Boursier.com) — En clôture, l'action Poxel gagne 1,8% à 6,82 euros dans un marché bien orienté. La société a effectué un point d'activité sur l'avancement de ses projets scientifiques...

Concernant l'Imeglimine, Poxel travaille en étroite coopération avec Sumitomo Dainippon Pharma afin de préparer le dépôt de la demande d'enregistrement du médicament au Japon dans le traitement du diabète de type 2, qui devrait intervenir au 3e trimestre 2020. En outre, la société continue de collaborer avec Metavant, qui poursuit ses échanges avec la Food and Drug Administration (FDA) sur le programme d'études cliniques de phase III pour l'Imeglimine aux États-Unis dans le traitement des patients insuffisants rénaux de stade 3b/4 souffrant de diabète de type 2, une population de patients pour laquelle il existe peu d'options thérapeutiques.

S'agissant des programmes dans le traitement de la NASH, le PXL770 et le PXL065, les résultats de deux études cliniques importantes sont attendues pour le PXL770, et Poxel prévoit le lancement d'une étude de phase II pour le PXL065. En ce qui concerne le PXL770, les données de l'étude de pharmacocinétique et pharmacodynamique devraient être publiées à la fin du 2e trimestre 2020, et les résultats de l'étude clinique de phase Iia sont attendus à la fin du 3e trimestre 2020. Ces résultats devraient fournir des données clés pour confirmer le potentiel du PXL770 dans le traitement de la NASH, et valider l'hypothèse de Poxel selon laquelle l'activation de l'AMPK pourrait également avoir une action favorable sur les paramètres d'autres maladies du métabolisme.

En ce qui concerne le PXL065, Poxel prépare une étude de phase II à laquelle devraient participer au moins 120 patients pour lesquels la NASH a été confirmée par biopsie. Le recrutement des patients pour cette étude devait débuter au 2e trimestre 2020, mais Poxel envisage désormais d'en repousser l'initiation compte tenu de la pandémie de COVID-19. Un nouveau calendrier est actuellement examiné en collaboration avec l'investigateur en charge de l'étude et les sites cliniques concernés, dans l'objectif d'initier cette étude lorsque l'environnement sanitaire sera stabilisé et garantira la disponibilité des centres cliniques et un recrutement des patients sécurisé. L'objectif principal de cette étude vise à identifier la ou les dose(s) optimale(s) dans le cadre d'un essai d'enregistrement de phase III.

Outre les études cliniques pour le PXL770 et le PXL065, Poxel mène des études précliniques sur l'association de ses candidats médicaments avec d'autres molécules en cours de développement, afin d'identifier d'éventuels bénéfices additionnels ou synergiques, pour traiter les causes premières de la NASH. La société prépare par ailleurs, le développement futur de son portefeuille de produits, et évalue de nouvelles opportunités de recherche et développement au sein de son portefeuille interne ainsi qu'en externe, dans le domaine des maladies métaboliques, y compris les maladies rares.

Poxel prévoit une année très riche en matière de communication scientifique, avec la publication de nouvelles données dans des revues scientifiques et des présentations dans le cadre de colloques.