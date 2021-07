Poxel annonce une nouvelle orientation stratégique axée sur les maladies métaboliques rares

Poxel annonce une nouvelle orientation stratégique axée sur les maladies métaboliques rares









Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, annonce aujourd'hui une nouvelle orientation stratégique pour se concentrer sur les maladies métaboliques rares à fort potentiel et la NASH, dans le but de créer des synergies dans son portefeuille de produits en développement, d'avoir un usage optimal de ses ressources et de créer de la valeur pour ses actionnaires.

"Forts de nos succès récents, avec l'approbation du TWYMEEG(R) (Imeglimine) au Japon et grâce aux ressources financières supplémentaires associées, ainsi qu'aux royalties et paiements potentiels basés sur les objectifs de ventes, nous avons réalisé une évaluation stratégique de notre portefeuille de produits pour identifier les meilleures opportunités de création de valeur pour nos plateformes technologiques", a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. "Après un examen approfondi des programmes de la Société, nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle orientation stratégique pour Poxel, axée sur les maladies métaboliques rares qui se situent au croisement de besoins médicaux non comblés, de données précliniques et cliniques prometteuses qui suscitent l'enthousiasme des leaders d'opinion, et représentent en outre une opportunité commerciale significative dans un horizon de temps attractif. En outre, notre portefeuille actuel et notre expertise nous permettent de penser qu'en développant des traitements dans les maladies métaboliques rares, en plus de la NASH, nous pouvons utiliser nos ressources de manière plus efficace et fournir plus rapidement de nouveaux médicaments aux patients, créant une valeur significative pour nos actionnaires. Nous prévoyons également d'élargir notre portefeuille de produits dans les maladies rares avec des opportunités cliniques internes et externes supplémentaires."

"Notre premier programme de développement dans les maladies rares vise l'ALD - une maladie monogénique grave - sans thérapie pharmacologique approuvée - et où l'activation directe de l'AMPK et la modulation par les TZD de voies non génomiques présentent de nouvelles opportunités thérapeutiques", a commenté David E. Moller, MD, directeur scientifique de Poxel. "Nos données précliniques récentes démontrent que les deux approches ont un potentiel d'efficacité substantiel, basé à la fois sur la correction des anomalies dans des cellules issues de patients atteints par la maladie et sur l'amélioration du phénotype dans le modèle animal rongeur classique. De plus, confortés par de forts signaux d'amélioration de biomarqueurs au stade préclinique, nous pensons que nos études de Phase IIa, en cours de préparation, fourniront des résultats significatifs à court terme qui pourraient permettre d'initier un essai clinique pivot."

L'équipe de direction de Poxel animera une conférence téléphonique pour présenter ce nouveau plan stratégique. La conférence sera dirigée par Thomas Kuhn, directeur général de Poxel, qui sera entouré par des experts externes d'ALD et par des membres de l'équipe de direction pour répondre aux questions.

La conférence téléphonique se déroulera le 12 juillet.