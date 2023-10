Poxel annonce sa participation prochaine à une conférence scientifique

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les troubles métaboliques rares, annonce aujourd'hui sa participation à la 12ème réunion internationale consacrée à l'AMPK (12th International Meeting on AMPK), le 4 octobre prochain.

Sophie Bozec, Vice-Président Exécutif, Pharmacologie & Communication Scientifique, fera une présentation en virtuel qui portera sur le sujet suivant : "Direct AMPK Activation: From Preclinical to Clinical. Perspectives in Rare Metabolic Diseases".

Cette présentation sera centrée sur le PXL770, molécule dont Poxel est propriétaire, qui est un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK) et dont le développement cible les maladies rares, incluant l'adrénoleucodystrophie (ALD) et la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD).