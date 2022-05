Poxel annonce sa participation prochaine a des conférences scientifiques et investisseurs

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que l'équipe de Poxel participera à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs en juin 2022.

-Jefferies 2022 Global Healthcare Conference (en physique) - New York, New York, États-Unis

Dates : du 8 au 10 juin 2022

Thomas Kuhn, Directeur Général, et les membres de l'équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels les 9 et 10 juin 2022. Une présentation de la Société est prévue le 10 juin à 11h00 ET (heure de New York).

-JMP Securities 2022 Life Science Conference (en physique) - New York, New York, États-Unis

Date : les 15 et 16 juin 2022

Thomas Kuhn, Directeur Général, et les membres de l'équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels le 16 juin 2022. Une présentation de la Société est prévue le 16 juin à 12h30 ET (heure de New York).

-2022 United Leukodystrophy Foundation Scientific Symposium - Itasca, Illinois, États-Unis

Dates : du 23 au 25 juin 2022

David Moller, Vice-Président Exécutif, Directeur Scientifique de Poxel, présentera le programme clinique de la Société pour l'adrénoleucodystrophie (ALD) le vendredi 24 juin. Poxel est sponsor de cet évènement scientifique.

-8th Congress of the European Academy of Neurology (en physique) - Vienne, Autriche

Dates : du 25 au 28 juin 2022

Poxel présentera un e-poster sur son candidat medicament le PXL770, intitulé : "Potential Therapeutic Utility of Direct AMP Kinase Activation for X-Linked Adrenoleukodystrophy (ALD)". De plus, Sophie Bozec, PhD, Vice-Président Senior, Pharmacologie & Communication Scientifique, fera une présentation intitulée "Deuterium-Stabilized (R)-Pioglitazone, PXL065, for Treatment of X-Linked Adrenoleukodystrophy (ALD)".