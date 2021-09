Poxel annonce sa participation prochaine à des conférences investisseurs et scientifiques en septembre

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, annonce aujourd'hui sa participation à plusieurs conférences investisseurs et scientifiques en septembre 2021.

23è conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment

Date : du 13 au 15 septembre.

Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, présentera la Société et des membres de l'équipe de direction seront disponibles pour des réunions virtuelles individuelles.

11è réunion internationale consacrée à l'AMPK

Date: du 26 au 30 septembre.

Lieu : Evian-les-Bains, France

Poxel présentera : "Caractérisation d'un activateur direct de l'AMPK, premier de sa classe, le PXL770, pour le traitement de la NASH et d'autres désordres métaboliques : de la Préclinique à la Clinique " par Sophie Bozec, Vice-Présidente Senior, Pharmacologie & Communication Scientifique, Cofondatrice

"Intérêt thérapeutique potentiel d'un activateur de l'AMPK pour le traitement de la X-adrénoleucodystrophie", par Pierre-Axel Monternier, Senior Manager, Pharmacologie

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels 2021, le 23 septembre 2021.