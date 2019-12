Poxel annonce sa participation au Forum ODDO BHF

(Boursier.com) — Poxel S.A., société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce sa participation au Forum ODDO BHF, qui se tiendra les 9 et 10 janvier 2020 à Lyon, France.

La direction de Poxel se tiendra à la disposition des investisseurs dans le cadre de rencontres individuelles...