Poxel annonce sa participation au congrès 'The Mitochondria Targeted Drug Development Summit'

(Boursier.com) — Poxel SA annonce aujourd'hui sa participation au congrès The Mitochondria-Targeted Drug Development Summit (27-29 avril).

Le 29 avril, Sophie Bozec, Vice-Président Senior, Pharmacologie & Communication Scientifique, et Cofondatrice de Poxel, fera une présentation sur le thème de la "Dysfonction Mitochondriale dans les Maladies Métaboliques" au sein de la session intitulée "Molécules au stade clinique ciblant les mécanismes mitochondriaux". La présentation mettra en évidence l'intérêt scientifique de l'approche de Poxel et son expertise dans les mécanismes qui modulent l'homéostasie énergétique cellulaire en ciblant la dysfonction mitochondriale.

Les résultats relatifs au mode d'action de l'Imeglimine, du PXL770 et du PXL065 seront discutés. En outre, seront présentées de nouvelles données sur l'intérêt des plateformes de Poxel ciblant l'activation de l'AMP-kinase (AMPK) et les thiazolidinediones stabilisée par deutérium (dTZD), pour le traitement de maladies rares, dans lesquelles la dysfonction mitochondriale est un composant majeur de la physiopathologie.

"En tant que leader dans le domaine des thérapies ciblant la mitochondrie, nous sommes heureux de présenter nos données à l'occasion de ce congrès", a commenté le Dr Bozec. "Cibler la dysfonction mitochondriale a abouti à la validation clinique de nos développements visant à traiter à la fois le diabète de type 2 et la NASH. Nos plateformes représentent également des approches différenciantes qui offrent un potentiel d'efficacité additive ou synergique lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec d'autres mécanismes. De plus, nous sommes très enthousiastes à l'idée de nouvelles découvertes prometteuses avec nos molécules qui ont notamment le potentiel de traiter des maladies métaboliques héréditaires graves et rares, y compris l'adrénoleucodystrophie."

Le congrès est dédié à la compréhension de la dysfonction mitochondriale et au renforcement de la recherche ciblant la mitochondrie.