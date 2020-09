Poxel annonce sa participation à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la participation prochaine des membres de l'équipe de direction et scientifique de Poxel à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs.

-56ème Congrès annuel de l'Association Européenne pour l'Étude du Diabète (EASD)

Date : du 21 au 25 septembre 2020 (rencontre virtuelle)

Des membres de l'équipe scientifique de Poxel présenteront deux posters sur les résultats des études de phase III TIMES 2 et TIMES 3 pour l'Imeglimine. De plus, un autre poster sera présenté sur les résultats précliniques cardio-rénaux du PXL770.

-4e conférence annuelle H.C. Wainwright sur la NASH

Date : Le 5 octobre 2020

Des membres de l'équipe de direction présenteront les deux candidats médicaments en développement clinique de Poxel pour le traitement de la NASH, le PXL770 et le PXL065. Le PXL770 est un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK). Le PXL065 est le stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée.

-Conférence HealthTech Innovation Days (France Biotech)

Date : Du 5 au 6 octobre 2020

Des membres de l'équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels virtuels...