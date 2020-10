Poxel annonce sa participation à des conférences scientifiques et investisseurs

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la participation prochaine de membres de l'équipe de direction et de l'équipe scientifique de Poxel à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs.

B. Riley Liver Disease Therapeutics Day

Date : Le 29 octobre 2020 (rencontre virtuelle)

Le Dr. David E. Moller, Vice-Président Exécutif et Directeur Scientifique, participera à une table ronde afin de discuter des deux candidats médicaments en développement clinique de Poxel pour le traitement de la NASH, le PXL770 et le PXL065. Le PXL770 est un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), administré par voie orale. Le PXL065 est le stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée et administrée par voie orale.

Évènement DirectDirigeants

Date : Le 3 novembre 2020 (évènement physique)

Lieu : Paris

Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, présentera les actualités récentes de la Société.

The Liver Meeting, American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)

Date : Du 13 au 16 novembre 2020 (conférence virtuelle)

Des membres de l'équipe scientifique de Poxel présenteront trois posters sur les résultats du PXL770 et un poster sur les résultats du PXL065.

Congrès annuel ALD Connect

Date : Les 13 et 14 novembre 2020 (rencontre virtuelle)

Des membres de l'équipe scientifique de Poxel participeront à cette conférence et y feront une présentation.

Bryan Garnier Healthcare Conference

Date : Le 16 novembre 2020 (rencontre virtuelle)

Des membres de l'équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels virtuels.

Jefferies Virtual London Healthcare Conference

Date : Du 17 au 19 novembre 2020 (rencontre virtuelle)?; présentation de Poxel le 18 novembre 2020 à 15h40 CET / 14h40 GMT (30 minutes)

Des membres de l'équipe de direction de Poxel présenteront les actualités récentes de la Société et se tiendront ensuite à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels virtuels. Le webcast de la présentation est disponible au lien suivant : https://wsw.com/webcast/jeff141/poxel.pa/2381175. Sa retransmission restera disponible pendant 90 jours après la présentation.

Oddo Tech40 Digital Forum

Date : Les 24 et 25 novembre 2020 (rencontre virtuelle)

Des membres de l'équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels virtuels.