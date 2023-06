Poxel annonce sa participation à des conférences organisées par des associations de patients dans le domaine de l'adrénoleucodystrophie

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui sa participation à la Scientific Symposium and Family Conference organisée par la United Leukodystrophy Foundation (ULF) les 23 et 24 juin prochain à Itasca, Illinois, aux États-Unis.

Sophie Bozec, Vice-Président Senior, Pharmacologie & Communication Scientifique de Poxel présentera l'état d'avancement et les projets de Poxel pour le PXL770 et pour la plateforme de molécules TZD deutérées (d-TZD), utilisant le PXL065, ses deux candidats médicaments propriétaires prometteurs axés sur le traitement de l'adrénoleucodystrophie (ALD), une maladie génétique rare chez l'adulte, et dont le développement s'appuie sur un solide rationnel scientifique et un ensemble préclinique complet.

Poxel poursuit son engagement en faveur de la découverte, du développement et de la commercialisation de thérapies innovantes pour les patients souffrant de maladies chroniques graves et rares avec une physiopathologie métabolique sous-jacente, en commençant par l'ALD. Le PXL770 et le PXL065 ont démontré, lors d'études précliniques, leur efficacité dans l'adrénomyéloneuropathie (AMN) et l'ALD cérébrale (c-ALD) dans des modèles murins et humains. Deux études cliniques de phase IIa de preuve de concept pour le PXL770 et le PXL065 sont prêtes à être lancées, sous réserve de financements supplémentaires, auprès de patients adultes de sexe masculin atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'ALD.

Conformément à sa mission visant à proposer des options thérapeutiques pour traiter l'ALD, Poxel a récemment apporté son soutien à l'association Alex Leukodystrophy Charity à l'occasion de l'organisation de leur week-end communautaire annuel, qui s'est déroulé du 28 avril au 1er mai à Birmingham, en Angleterre. Cet événement réunit des personnes atteintes de leucodystrophie et leurs familles, ainsi que des médecins, des chercheurs et des scientifiques du monde entier pour échanger sur les leucodystrophies.