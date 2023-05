Poxel annonce les ventes de TWYMEEG (Imeglimine) pour l'exercice 2022

(Boursier.com) — POXEL SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui le chiffre d'affaires lié aux ventes de TWYMEEG (Imeglimine) pour l'année fiscale et le quatrième trimestre 2022, tel que récemment publié par Sumitomo Pharma (Sumitomo), le partenaire de Poxel commercialisant TWYMEEG au Japon.

Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, a déclaré : "Au cours de cette première année complète de commercialisation, les ventes de TWYMEEG ont fortement progressé et se sont même avérées supérieures aux prévisions, qui avaient elles-mêmes déjà été revues à la hausse par Sumitomo Pharma, notre partenaire commercial au Japon. Cette tendance vient confirmer la forte valeur de notre produit et nous conforte quant au calendrier des futures potentielles redevances positives et des paiements basés sur les ventes, qui contribueront au remboursement de la dette de la Société et à son développement futur dans les maladies rares".

Pour le trimestre clos en mars 2023, les ventes brutes de TWYMEEG au Japon ont atteint 0,9 milliard de yens (6,2 millions d'euros), en hausse de 23% par rapport aux 0,8 milliard de yens (5,5 millions d'euros) du trimestre précédent, comme communiqué par Sumitomo.

En conséquence, pour l'exercice 2022 de Sumitomo, les ventes brutes de TWYMEEG ont atteint 2,2 milliards de yens (15,0 millions d'euros), excédant de 22% les prévisions les plus récentes de Sumitomo pour l'exercice 2022.

L'accélération des ventes au cours des derniers trimestres est liée à la fin des restrictions de commercialisation de TWYMEEG au mois de septembre 2022, qui limitaient à deux semaines la prescription de tout nouveau médicament au cours de sa première année de commercialisation, et aux efforts commerciaux de Sumitomo afin de tirer parti du potentiel de TWYMEEG. En raison de son mécanisme d'action unique et de son profil d'innocuité, TWYMEEG peut être utilisé à la fois en monothérapie et en association avec d'autres traitements, tels que les inhibiteurs de DPP4, qui sont les traitements les plus prescrits pour les patients japonais atteints de diabète de type 2, et les inhibiteurs de SGLT, en forte croissance au Japon. Ces différents facteurs ont conduit à une augmentation de la demande de TWYMEEG beaucoup plus importante que prévue par Sumitomo, et par conséquent à une tension temporaire sur les stocks. Sumitomo travaille activement à augmenter ses capacités de production au cours de l'été.

Pour son exercice fiscal 2023, Sumitomo a annoncé une prévision de ventes brutes de TWYMEEG qui s'établit à 4,2 milliards de yens (28,9 millions d'euros), ce qui représenterait une augmentation de 90% par rapport aux ventes brutes de TWYMEEG pour l'exercice 2022.

Pour l'exercice fiscal 2023 de Sumitomo, et selon une hypothèse prudente conforme aux prévisions de Sumitomo, Poxel prévoit de recevoir des redevances de 8% sur les ventes nettes de TWYMEEG. Dans le cadre de l'accord de licence conclu avec Merck Serono, Poxel versera à Merck Serono une redevance fixe de 8% basée sur les ventes nettes de TWYMEEG, quel que soit le niveau des ventes.

Au cours de l'exercice fiscal 2024 de Sumitomo (clos le 31 mars 2025), Poxel prévoit que les ventes nettes de TWYMEEG au Japon atteindront au moins 5 milliards de yens (34,4 millions d'euros), permettant à Poxel de recevoir 10% de redevances sur la totalité des ventes nettes de TWYMEEG et un paiement sur les ventes de 500 millions de yens (3,4 millions d'euros). Au-delà de 2024, Poxel s'attend à recevoir des redevances croissantes à deux chiffres ainsi que des paiements supplémentaires basés sur l'atteinte de seuils de ventes contractuels.

Sumitomo poursuit ses efforts visant à faire connaitre le mécanisme d'action et le profil d'innocuité uniques de TWYMEEG, et neuf publications relatives aux études cliniques de phase IIb et de phase III de l'Imeglimine ont été acceptées pour des présentations orales lors de la 66ème réunion annuelle de la Japanese Diabetes Society (JDS), qui s'est tenue à Kagoshima, au Japon, du 11 au 13 mai 2023.