Poxel annonce le lancement commercial deTWYMEEG au Japon pour le traitement du diabète de type 2

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, a annoncé aujourd'hui, avec son partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, le lancement commercial de TWYMEEG (chlorhydrate d'Imeglimine) au Japon à compter du 16 septembre 2021 pour le traitement du diabète de type 2. TWYMEEG sera administré sous la forme de comprimés de 500 mg.

TWYMEEG est le premier produit de Poxel à être commercialisé et le Japon le premier pays à l'approuver. Poxel a reçu un paiement d'étape de 1,75 milliard de yens (13,2 millions d'euros, 15,8 millions de dollars) de part de Sumitomo Dainippon Pharma en juillet pour l'approbation de TWYMEEG au Japon. Poxel pourra également percevoir des redevances croissantes à deux chiffres sur les ventes nettes (sur la base des prévisions actuelles de Poxel) et des paiements liés à l'atteinte d'objectifs de ventes pour un montant qui pourra atteindre 26,5 milliards de yens (soit environ 200 millions d'euros, ou 230 millions de dollars).

Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma ont conclu en octobre 2017 un partenariat stratégique pour le développement et la commercialisation de TWYMEEG au Japon, en Chine, Corée du Sud, Taïwan et neuf autres pays d'Asie du Sud Est (Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Singapour, Myanmar, Cambodge et Laos).

TWYMEEG est un médicament premier de sa classe doté d'un double mécanisme d'action unique pour le traitement du diabète de type 2 qui s'inscrit dans le paradigme actuel de traitement. Le lancement du produit fait suite à son approbation par l'agence réglementaire japonaise en juin 2021 tant en monothérapie qu'en association avec d'autres traitements antidiabétiques.

Cette approbation a été obtenue sur la base des résultats positifs de diverses études précliniques et cliniques, dont le programme de Phase III TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) conduites conjointement par Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma. Le programme TIMES comprenait trois études pivots évaluant l'efficacité et la sécurité de TWYMEEG chez plus de 1.100 patients. TWYMEEG a atteint ses critères principaux d'évaluation et objectifs et s'est avéré présenter un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir apporté TWYMEEG aux patients japonais grâce à notre partenariat fructueux avec Sumitomo Dainippon Pharma. Ce lancement illustre notre capacité à développer et à commercialiser des médicaments innovants pour les maladies métaboliques", a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. "Forts de cette réalisation, nous entendons poursuivre nos programmes de développement dans les maladies métaboliques rares, en complément de notre pipeline pour le traitement de la NASH, et continuer d'exploiter nos plateformes existantes en nous appuyant sur notre expertise reconnue . Notre mission est d'apporter des thérapies innovantes aux patients atteints de maladies métaboliques et nos succès récents soulignent notre capacité à atteindre nos objectifs."